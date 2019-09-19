Назначен замглавы МИДа России

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Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИДа России
Говорит Москва
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ещё 8
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее президент освободил от должности статс-секретаря и заместителя министра
Григория Карасина
. Вместо него статс-секретарём назначен
Евгений Иванов
.
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