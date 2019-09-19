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Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИДа России 

Говорит Москва + ещё 8 1 час назад
Назначен замглавы МИДа России
Фото: РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее президент освободил от должности статс-секретаря и заместителя министра Григория Карасина. Вместо него статс-секретарём назначен Евгений Иванов.
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Политика , Евгений Иванов , Григорий Карасин , Андрей Руденко , МИД
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