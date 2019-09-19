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Грузия передала России террориста ИГ 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Грузия передала РФ боевика
Фото: Reuters
В Россию из Грузии был экстрадирован россиянин, подозреваемый в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра юстиции Грузии Тея Цулукиани.
Речь идет о разыскиваемом в России уроженце Чеченской Республики Рамзане Ахъядове 1979 года рождения. Его обвиняют в вербовке людей для ИГ, а также в участии в боевых действиях на стороне террористов в 2013-2015 годах. Отмечается, что в Грузию, где он был задержан, Ахъядов попал через Турцию.
По словам главы грузинского Минюста, перед экстрадицией Тбилиси получил от Москвы письменные гарантии того, что права обвиняемого будут соблюдены. «Несмотря на очень серьезные статьи обвинения, этот человек будет помещен в место лишения свободы и будет находиться в человеческих условиях», — отметила она.
Ранее гражданина России, причастного к деятельности террористов «Исламского государства», задержали в Албании. Родившийся и живший в Норильске мужчина попал в страну нелегально после того, как в 2015 году суд в Чечне признал его участником террористической группировки. «В июне 2013 года этот гражданин уехал из России в Сирию, присоединился к ИГ и активно участвовал в боях на его стороне», — говорилось в заявлении албанских полицейских.
В сентября 2018 года Бельгия экстрадировала в Россию находящегося в международном розыске российского гражданина, который подозревается в финансировании боевиков террористической организации. Им оказался Гехаев Али Абдул-Муталиповича1988 года рождения.
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Политика , Исламское государство , Грузия , Чеченская Республика
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