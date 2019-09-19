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Грузия передала России обвиняемого в пособничестве ИГ боевика Ахъядова 

RT на русском + ещё 8 40 минут назад
Грузия передала РФ боевика
Фото: Reuters
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила об экстрадиции в Россию Рамзана Ахъядова, которого обвиняют в террористической деятельности и связях с группировкой «Исламское государство»* (ИГ).
«Указанный человек (Ахъядов. — RT) сегодня утром был передан (России. — RT). Дело касается экстрадиции человека, обвиняемого в террористическом преступлении, в том числе в мобилизации людей в интересах «Исламского государства» и ведении боёв в 2013–2015 годах», — приводит ТАСС её слова.
В мае Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Политика , Тея Цулукиани , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Грузия
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