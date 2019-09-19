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В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера 

RT на русском 18 минут назад
Кремль высказался о срыве Киевом соглашения по Донбассу
Фото: РИА Новости
Позиция Киева по формуле Штайнмайера подтверждает, что до саммита в нормандском формате необходима подготовительная работа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», — цитирует ТАСС Пескова.
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
18 сентября представитель Киева на заседании контактной группы в Минске отказался подписать формулу Штайнмайера.
В МИД ФРГ, комментируя решение Киева, отметили, что цель формулы заключается в том, чтобы сделать возможной реализацию Минских соглашений.
При этом в Киеве отмечали, что украинский лидер Владимир Зеленский был готов к встрече в нормандском формате 17 сентября, однако встреча не состоялась, поскольку Россия не смогла принять в ней участие по «техническим причинам».
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , МИД , ИТАР-ТАСС , Киев
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