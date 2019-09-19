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Посол Украины в Сербии призвал «развалить Россию» 

РИА Новости + ещё 7 29 минут назад
Посол Украины в Сербии призвал «развалить Россию»
Фото: © пресс-служба посольства Украины в Сербии
Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал сделать распад России целью для международного сообщества. Об этом дипломат написал в статье "Единственный способ справиться с Россией", опубликованной на портале Цензор.нет.
По его мнению, все попытки цивилизованно договориться с Москвой обречены на неудачу, поскольку "противоречат установкам кремлевского режима".
Украинский дипломат также отметил, что способы развала не требуют военных действий. По его словам, достаточно лишь изолировать Россию с помощью "реальных экономических санкций".
Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина не может объявить России войну, так как у Киева нет ядерного оружия. По его словам, именно поэтому стране необходимо усиливать военный потенциал.
Кроме того, Турчинов предрек Москве гораздо большие "проблемы", чем были у СССР перед его распадом. Как утверждает бывший глава СНБО, именно в это время Украина "освободит не только Крым".
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Политика , Александр Турчинов , Москва , Сербия
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