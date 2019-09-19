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Кандидат в Мосгордуму требует отменить итоги интернет-голосования 

News.ru 52 минуты назад
Кандидат в Мосгордуму требует отменить итоги голосования
Фото: globallookpress.com
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман через суд попытается добиться отмены результатов дистанционного голосования на избирательном участке в 30-м округе, где он баллотировался.
В исковом заявлении политик требует признать недействительными итоги выборов на избирательном участке № 5003 в Чертаново, так как из-за технического сбоя не все избиратели смогли проголосовать.
По мнению Юнемана, именно эти голоса могли оказать существенное влияние на исход выборов в округе, так как для победы ему не хватило всего лишь 84 голосов.
Ранее он обратился с требованием отменить результаты электронного голосования в вышестоящую избирательную комиссию, однако на поданную претензию ему не ответили, сообщает РБК.
Ранее News.ru писал о том, что в этом году всероссийский единый день голосования может по праву считаться одним из самых масштабных. Он охватил сразу несколько уровней избирательной власти. 8 сентября россияне избрали 16 губернаторов, трех мэров региональных столиц, 34 депутатов городских парламентов и сотни муниципальных депутатов.
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Политика , Мосгордума
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