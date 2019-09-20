Украина назвала условия «нормандской встречи»

Украины Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что «нормандская встреча» может состояться только после согласования «формулы Штайнмайера» и отвода сил в Донбассе.

Как сообщило РИА «Новости», в числе прочих условий саммита Пристайко назвал «разработку четких условий для заявлений лидеров».

Ранее министр иностранных дел Украины обвинил Россию в срыве встречи «нормандской четверки» 17 сентября. Он заявил, что лидеры всех стран, включая украинского президента Владимира Зеленского , были готовы к саммиту, однако у России возникли «технические проблемы».

Пристайко подчеркнул, что украинская сторона продолжит работу, чтобы все лидеры смогли найти время для участия в саммите.

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что эта дата — 17 сентября — была озвучена украинской стороной, но не согласована с Парижем и Москвой.

Пушков подчеркнул, что встреча лидеров должна быть хорошо подготовлена, а все предыдущие решения в обязательном плане выполнены. Иначе, по мнению сенатора, проводить мероприятие бессмысленно. Собираться на саммит ради саммита нецелесообразно.