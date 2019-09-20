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Украина назвала условия «нормандской встречи» 

360tv.ru + ещё 53 1 час назад
Украина назвала условия «нормандской встречи»
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что «нормандская встреча» может состояться только после согласования «формулы Штайнмайера» и отвода сил в Донбассе.
Как сообщило РИА «Новости», в числе прочих условий саммита Пристайко назвал «разработку четких условий для заявлений лидеров».
Ранее министр иностранных дел Украины обвинил Россию в срыве встречи «нормандской четверки» 17 сентября. Он заявил, что лидеры всех стран, включая украинского президента Владимира Зеленского, были готовы к саммиту, однако у России возникли «технические проблемы».
Пристайко подчеркнул, что украинская сторона продолжит работу, чтобы все лидеры смогли найти время для участия в саммите.
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что эта дата — 17 сентября — была озвучена украинской стороной, но не согласована с Парижем и Москвой.
Пушков подчеркнул, что встреча лидеров должна быть хорошо подготовлена, а все предыдущие решения в обязательном плане выполнены. Иначе, по мнению сенатора, проводить мероприятие бессмысленно. Собираться на саммит ради саммита нецелесообразно.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Выборы на Украине , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , МИД
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