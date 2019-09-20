Правительство Крыма ушло в отставку

Правительство Крыма сложило свои полномочия

Правительство Крыма в полном составе сложило свои полномочия, решение принято на заседании в пятницу.

В пятницу по результатам голосования в крымском парламенте Сергей Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. Согласно Конституции Крыма, совет министров слагает свои полномочия перед вновь избранным главой республики. При этом министры и вице-премьеры продолжат временно исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

Журналистам Аксенов сообщил, что в новом составе правительства будет обновление, но несущественное.

"Большинство министров и должностных лиц подписывались под обязательствами выполнения до конца года ряда программ, потому вполне возможно, большая часть, а может быть и все члены правительства, те у кого нет по крайней мере рисков неосвоения средств и выполнения тех задач, которые ставил президент, станутся работать", — сказал Аксенов.

По его словам, итоги работы вице-премьеров и министров правительства будут подведены к концу году.