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Правительство Крыма сложило свои полномочия 

РИА Новости + ещё 15 3 часа назад
Правительство Крыма ушло в отставку
Фото: РИА Новости
Правительство Крыма в полном составе сложило свои полномочия, решение принято на заседании в пятницу.
В пятницу по результатам голосования в крымском парламенте Сергей Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. Согласно Конституции Крыма, совет министров слагает свои полномочия перед вновь избранным главой республики. При этом министры и вице-премьеры продолжат временно исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.
Журналистам Аксенов сообщил, что в новом составе правительства будет обновление, но несущественное.
"Большинство министров и должностных лиц подписывались под обязательствами выполнения до конца года ряда программ, потому вполне возможно, большая часть, а может быть и все члены правительства, те у кого нет по крайней мере рисков неосвоения средств и выполнения тех задач, которые ставил президент, станутся работать", — сказал Аксенов.
По его словам, итоги работы вице-премьеров и министров правительства будут подведены к концу году.
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Комментарии1
Политика , Крым наш , Сергей Аксенов , Республика Крым
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