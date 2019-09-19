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Украина решила засудить крымских журналистов за участие в совещании ОБСЕ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 42 минуты назад
Прокуратура Украины возбудила дело против крымских журналистов, которые выехали с территории Крыма для участия в совещании ОБСЕ в Варшаве, сообщил «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич.
«Прокуратура… зарегистрировала уголовное производство (дело) по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда с временно оккупированной территории… с целью участия на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве», — сообщил Кориневич в Facebook.
При этом, кто именно фигурирует в деле, не сообщается. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению Кориневича. Расследованием займется Служба безопасности Украины, говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка получения журналистами визы для въезда на территорию Евросоюза, и включение их в состав официальной делегации России.
Напомним, в Варшаве проходит двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Украинская делегация дважды попыталась лишить слова журналистку из Крыма на заседании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека, однако модератор позволил ей выступить.
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Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Крым наш , Антон Кориневич , ЕС , ОБСЕ , Генпрокуратура РФ , СБУ , Варшава , Республика Крым
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