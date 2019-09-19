Украина решила засудить крымских журналистов за участие в совещании ОБСЕ

«Прокуратура… зарегистрировала уголовное производство (дело) по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда с временно оккупированной территории… с целью участия на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве», — сообщил Кориневич в Facebook.

При этом, кто именно фигурирует в деле, не сообщается. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению Кориневича. Расследованием займется Служба безопасности Украины , говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка получения журналистами визы для въезда на территорию Евросоюза , и включение их в состав официальной делегации России.

Напомним, в Варшаве проходит двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Украинская делегация дважды попыталась лишить слова журналистку из Крыма на заседании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека, однако модератор позволил ей выступить.