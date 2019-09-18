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Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России 

News.ru + ещё 4 50 минут назад
Украину и Белоруссию захотели присоединить к России
Фото: globallookpress.com
Депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил страны, которые в будущем объединятся с Россией. По его мнению, необходимо как можно скорее воссоединить Украину, Белоруссию и Россию в единое государство.
Белоруссия расцветёт, когда мы снова станем одним государством. Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. И с Украиной то же самое, — заявил в своем Telegram-канале Жириновский.
Он добавил, что после объединения гражданам единой страны будет позволено общаться на любых языках при сохранении одного общего.
Я хорошо помню советское время. Тогда многие нерусские по национальности с удовольствием говорили по-русски, — приводит РИА Новости слова политика.
Он также выразил мнение, что в едином государстве от понятия «национальность» надо вообще отказаться и «просто быть гражданами одной страны».
Ранее News.ru писал о том, что у России есть только один способ помешать американизации Украины. Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
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Политика , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , РИА Новости
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