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ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море 

Рамблер 11 минут назад
Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР на двух шхунах, занимавшихся браконьерством в Японском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
На российских пограничников напали в Японском море
«Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, северокорейских браконьеров пресечена», — добавили в ФСБ.
Ранее сообщалось, что на одной из шхун находился 21 человек, на второй, экипаж которой напал на российских пограничников, — 45 человек.
Сотрудники погранслужбы задержали в Японском море две шхуны, занимавшиеся браконьерским промыслом. Обе шхуны под конвоем направили в порт Находки. Экипаж одной из шхун во время осмотра совершил вооруженное нападение на пограничников. В результате трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
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Политика , Видео , Происшествия , ФСБ , КНДР
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