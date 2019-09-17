ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море

Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР на двух шхунах, занимавшихся браконьерством в Японском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, северокорейских браконьеров пресечена», — добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что на одной из шхун находился 21 человек, на второй, экипаж которой напал на российских пограничников, — 45 человек.

Сотрудники погранслужбы задержали в Японском море две шхуны, занимавшиеся браконьерским промыслом. Обе шхуны под конвоем направили в порт Находки. Экипаж одной из шхун во время осмотра совершил вооруженное нападение на пограничников. В результате трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.