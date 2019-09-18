Скуратов опроверг слова зятя Ельцина о своей отставке

Экс-генпрокурор Скуратов ответил на заявление зятя Ельцина о причинах своей отставки

«Причина моей отставки состояла в том, что я возбудил дело по компании Mabetex и выявил криминальные связи руководителя этой компании, которые он использовал для получения подрядов по реконструкции Кремля. И лица, причастные к предоставлению ему подрядов, прежде всего, сам Ельцин, Павел Бородин и окружение руководства всего управления делами президента РФ.

Когда я начал расследование, они, конечно, забеспокоились, и было принято решение о пресечении моей деятельности», — цитирует Скуратова «Национальная служба новостей».

Кроме того, бывший генпрокурор обвинил Юмашева в «криминальных связях», однако какие-либо подробности раскрывать не стал.

Ранее зять первого президента РФ Бориса Ельцина Юмашев рассказал о том, что Кремль имел непосредственное отношение к решению о демонстрации видео, на котором Скуратов якобы развлекался в сауне с проститутками.

Выпускник Свердловского юридического института Юрий Скуратов в 1995 году был назначен Генеральным прокурором России. В октябре 1998 года по указанию Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля [дело Mabetex].

Через год уголовное дело было возбуждено в отношении самого Скуратова — после того, как в эфире появился фильм «Трое в постели», где «человек, похожий на генерального прокурора», занимается сексом с двумя девушками, названными в СМИ проститутками.