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Экс-генпрокурор Скуратов ответил на заявление зятя Ельцина о причинах своей отставки 

Ura.Ru 20 минут назад
Скуратов опроверг слова зятя Ельцина о своей отставке
Фото: ТАСС
Экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов назвал коррупцию в Кремле истинной причиной своей отставки с должности главы надзорного ведомства. Таким образом он ответил на заявление зятя Бориса Ельцина Валентина Юмашева.
«Причина моей отставки состояла в том, что я возбудил дело по компании Mabetex и выявил криминальные связи руководителя этой компании, которые он использовал для получения подрядов по реконструкции Кремля. И лица, причастные к предоставлению ему подрядов, прежде всего, сам Ельцин, Павел Бородин и окружение руководства всего управления делами президента РФ.
Когда я начал расследование, они, конечно, забеспокоились, и было принято решение о пресечении моей деятельности», — цитирует Скуратова «Национальная служба новостей».
Кроме того, бывший генпрокурор обвинил Юмашева в «криминальных связях», однако какие-либо подробности раскрывать не стал.
Ранее зять первого президента РФ Бориса Ельцина Юмашев рассказал о том, что Кремль имел непосредственное отношение к решению о демонстрации видео, на котором Скуратов якобы развлекался в сауне с проститутками.
Выпускник Свердловского юридического института Юрий Скуратов в 1995 году был назначен Генеральным прокурором России. В октябре 1998 года по указанию Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля [дело Mabetex].
Через год уголовное дело было возбуждено в отношении самого Скуратова — после того, как в эфире появился фильм «Трое в постели», где «человек, похожий на генерального прокурора», занимается сексом с двумя девушками, названными в СМИ проститутками.
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Комментарии1
Политика , Юрий Скуратов , Борис Ельцин , Павел Бородин
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