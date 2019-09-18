Грызлов: Киев сорвал разведение сил в Золотом и Петровском

Грызлов утверждает, что Киев сорвал разведение сил в Золотом и Петровском

Киев на состоявшемся в среду в Минске очередном заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки". Об этом заявил по итогам встречи полпред РФ в группе Борис Грызлов "Главный итог встречи Контактной группы: представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса — сказал он. — Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен Контактной группе для подписания. Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами".

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