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Грызлов утверждает, что Киев сорвал разведение сил в Золотом и Петровском 

ТАСС + ещё 1 29 минут назад
Грызлов: Киев сорвал разведение сил в Золотом и Петровском
Фото: ТАСС
Киев на состоявшемся в среду в Минске очередном заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки". Об этом заявил по итогам встречи полпред РФ в группе Борис Грызлов.
"Главный итог встречи Контактной группы: представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса — сказал он. — Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен Контактной группе для подписания. Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами".
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Политика , Конфликты , Украина , Борис Грызлов , Киев , Минск
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