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Союзное государство или конфедерация — взгляд из Белоруссии 

Украина.ру 1 час назад
Союзное государство или конфедерация? Взгляд из Минска
Фото: © РИА Новости, Михаил Климентьев
В понедельник, 16 сентября, в российских СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных интеграции России и Белоруссии. Хотя еще ранее, 11 сентября, на эту тему вышла публикация в издании Украина.ру
11 сентября Украина ру опубликовала материал о том, каким будет уровень интеграции России и Белоруссии после подписания в декабре «дорожных карт», парафированных премьерами двух стран. Но только 16 числа, после аналогичной публикации в «КоммерсантЪ», СМИ подхватили эту тему. Ситуация немного скандальна, потому что издание так и не показало тот самый документ, анализу которого посвятило материал. Но ничего нового, в сравнении с данными открытых источников, резонансная публикация не дала, хотя и вынудила пресс-секретарей Путина и Лукашенко поработать по специальности, дав комментарий тому, чего собственно не было — публикации документа. Что только добавило пересудов.

Утечка или замер

«Ъ» назвал то, о чем писал — проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Автор материала утверждает, что именно его 6 сентября парафировали премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас. «Источник „Ъ“ в аппарате Белого дома подтвердил подлинность документа», — заверил автор Дмитрий Бутурин. Можно верить, можно нет. Опубликовать «дорожные карты» обещал белорусский премьер Сергей Румас через десять дней после парафирования. Это официально пока сделано не было. Если бумаги появились в СМИ, значит кто-то на самом высоком уровне дал такую команду. Официальные лица хранят спокойствие.
Вместе с тем пресс-секретари глав союзных государств дали комментарий относительно толкования прессой документов, которых никто пока не видел. Дмитрий Песков назвал любую информацию о плане интеграции России и Белоруссии сугубо предварительной до тех пор, пока документ не будет опубликован. По словам Пескова «дорожную карту» должны предоставить президентам до конца года. Откуда у издания «Ъ» взялись соглашения, которые официально не представлены пока даже Путину и Лукашенко, пресс-секретарь президента России не уточнил.
Его белорусская коллега Наталья Эйсмонт также не подтвердила и не опровергла факта наличия текстов соглашений в редакциях некоторых СМИ, а также того, откуда они там могли взяться. Она лишь озвучила тезисы, которые Лукашенко обозначил наиболее принципиальными — суверенитет. «В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — заявила Эйсмонт.
Подводя черту под информационной волной, важно отметить отсутствие скандала, полное спокойствие служб двух президентов и полную синхронизацию комментариев. Ситуация очень похожа на санкционированный на самом верху информационный замер реакции аудитории.

Конфедерация или союз

Медведев и Румас подготовили президентам объединение таможенной и энергетической политик, создание единого регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии. Объединение платежных систем без единой валюты и эмиссионного центра. Согласованную политику на рынке труда и в сфере соцзащиты с 2022 года. Единый налоговый кодекс с раздельными службами и сборами. Программа рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономик с января 2021 года. Кроме единого налогового кодекса, по утверждению издания «КоммерсантЪ» синхронизируют внешнеторговые режимы и гражданские кодексы. Унифицируют учет собственности и соцгарантии, почти объединят банковский надзор, но с сохранением двух центробанков.
Некоторые СМИ зашли настолько далеко, что назвали это «конфедеративным государством». Это спорно. В ЕС есть единая валюта. В обновленном Союзном государстве ее пока не будет. В ЕС прозрачные границы. В СГ границы всегда были прозрачны. Граждане ЕС могут трудиться во всех странах альянса без разрешений. В Союзном государстве все именно так всегда и было. Возможно речь пойдет о единых экономических регуляторах, которые есть в ЕС, а в СГ нет. Но это регулирование есть в другом интеграционном органе куда входит Беларусь и Россия — ЕАЭС. И вот как раз там многое вызывает у Лукашенко неудовольствие и критику. Бацька жалуется на неравноправие, так что вероятнее всего рамочные соглашения — это очередной шаг Москвы навстречу Минску.

Взгляд из Минска

Если «утечка» была замером аудитории, то это значит, что власти двух стран изучают реакцию населения своих государств на простой вопрос: готовы ли люди к объединению двух государств и где те самые «красные флажки». Наблюдения дают четкие картины репрезентативных групп. В первую очередь выделяются сторонники интеграции и ее противники. Первых большинство и они — возрастная категория 40+. Вторых — меньшинство, но их возраст 18+. Первые за объединение с Россией в единое государство «позавчера». Для вторых нет четкого критерия. Они привыкли зарабатывать в России, пользуясь преимуществами старых соглашений о признании за обладателями паспортов РБ всех прав граждан РФ на территории России. Они давным-давно забыли о том, что это очень большая привилегия, которая дается не всем. Молодежь шатается, молодым нравится зарабатывать в России, а отдыхать в Киеве и Европе. Категория 50+ — это те, кто хочет прямо сейчас СССР с российскими пенсиями.
Реалии таковы, что главное преимущество от Союзного государства для абсолютного большинства трудоспособного населения Белоруссии — это трудовое (и другое) равноправие на территории России. Это у людей уже есть. Пенсионерам очень хотелось бы российских пенсий. Потребителям более широкого ассортимента товаров в торговых сетях, поскольку Минск проводит весьма жесткую протекционистскую политику относительно отечественного производителя. В то же время индивидуальным предпринимателям, которые ездят за товаром в Москву, мечтать не нужно — таможенной границы для мелких торговцев нет. Только для средних и крупных. С Украиной все куда жестче, хотя на Украине товары дешевле. В ту сторону жесткий пограничный режим с декларированием и даже ограничением на поездки одним разом в неделю.

Но есть нюансы

Но в том-то и фокус, что поддержание социального государства в том виде, в котором оно есть — с полноценно работающей советской социалкой возможно только в том случае, когда Москва это субсидирует. Ее экономика, как уже подсчитали более чем в 20 раз крупнее белорусской. Поэтому задача белорусской стороны выбить максимум преференций при сохранении суверенитета и юрисдикции. Сразу же после публикации «замера» президент Лукашенко на встрече с главным таможенником высказался в привычной манере о том, что Минск будет добиваться компенсации за налоговый маневр. Причем совершенно вне связи с предстоящей и вроде как эпохальной «конфедерацией». Но к тем нюансам, в которые вникают журналисты изощряясь в толковании высказываний Бацьки и других высших «аватаров» России и Беларуси, средний белорус совершенно глух и равнодушен. Все, о чем могут только мечтать граждане Украины с «безвизом» и АТО, давно есть у белорусов совершенно без «безвиза» и социальных потрясений. Даже сегодня граждане РБ могут быстро и дешево ездить в любые страны. А на отдых в Турцию, Египет и так далее даже через Киев. При том, что они де-факто пользуются правами граждан России. И это всех устраивает.

Красные флажки

Суть происходящего в том, что интеграционный процесс, как он есть, мало что изменит для обычных граждан. Революционной была бы единая валюта, но пока что речь идет лишь об отмене роуминга. В то же время госчиновники, выражающие официальную позицию, настаивают на том, что вопрос пресловутого «суверенитета» и правда является для Минска ключевым. Почему — совершенно понятно. Белоруссия привыкла к самостоятельным решениям и самодостаточным властям, у которых все время есть пространство для маневра. Переходить в юрисдикцию России, для них значит делиться своими полномочиями. Так что к этому пока и правда в Белоруссии никто из представителей государства не готов. В то же время обычные граждане, для которых нет разницы между Россией и их страной, любые движения в сторону объединения означают лишь то, что все их преимущества на территории «старшего брата» будут закреплены на вечные времена. Есть молодежь которая хочет в ЕС. Но молодость — такой недостаток, который, к сожалению, слишком быстро проходит. Вот и на Украине похоже власти стали взрослеть, поняв всю ценность «евроинтеграции» с ЕС, где общие нормы и правила куда жестче, чем было даже в СССР.
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Политика , Статьи , Дмитрий Медведев , Наталья Эйсмонт , Дмитрий Песков , Сергей Румас , ЕС , ЕАЭС , Газета "Коммерсантъ"
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