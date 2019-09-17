Крым перешел в наступление на международной арене. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Александр Молохов — глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России.
Не так давно в Варшаве стартовало совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Вчера в ходе пленарной дискуссии в его рамках представитель Украины сделал попытку прервать выступление главреда «Крымской газеты» Марии Волконской, сославшись на территориальную принадлежность Крыма Украине и оккупированность полуострова.
Модератор дискуссии отказался выполнить требования украинца — лишить журналистку слова и вывести ее из зала заседаний.
«Крым действительно переходит в наступление на международной арене», — прокомментировал произошедшее Александр Молохов.
По его словам, инцидент в Варшаве — очередное свидетельство того, что крымчан на самых авторитетных площадках стали внимательно слушать, а не только прислушиваться, как было раньше. Также Молохов назвал протесты представителей Украины жалкими и анонсировал свое выступление 24 сентября на сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.