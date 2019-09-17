Крым начал наступление на международной арене

Крым перешел в наступление на международной арене. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Александр Молохов — глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России.

Вчера в ходе пленарной дискуссии в его рамках представитель Украины сделал попытку прервать выступление главреда «Крымской газеты» Марии Волконской, сославшись на территориальную принадлежность Крыма Украине и оккупированность полуострова.

Модератор дискуссии отказался выполнить требования украинца — лишить журналистку слова и вывести ее из зала заседаний.

«Крым действительно переходит в наступление на международной арене», — прокомментировал произошедшее Александр Молохов.