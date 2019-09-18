В ЛНР прокомментировали отказ Украины подписать «формулу Штайнмайера»

Уполномоченный представитель Луганской народной республики, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что отказ украинской стороны подписать текст «формулы Штайнмайера» поставил под угрозу срыва саммит «нормандской четверки», а также процесс разведения сил и средств в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.

Он добавил, что из-за несоблюдения логики синхронности шагов в вопросах политики и безопасности, прервано возобновление обязательств по разведению сил и средств в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР).

Об этом министр сказал на минских переговорах.

До этого поступала информация о том, что представители Украины отказались подписывать текст «формулы Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу срыва саммит «нормандской четверки».

Ранее эксперт рассказал, чем может грозить Киеву отказ от подписания «формулы Штайнмайера».