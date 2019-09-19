Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу

Украинские представители отказались закрепить на бумаге обязательства по реализации плана президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера , предусматривающего предоставление Донбассу особого статуса.

Полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева срывом договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».

«Киев встал на путь грубого нарушения минских договоренностей, вопреки декларации верности им», — приводит РИА Новости слова политика.

Представитель России напомнил, что предоставление Донбассу постоянно действующего особого статуса в составе украинского государства прямо прописано в минских соглашениях. Дипломат добавил, что Киев также отказался разводить силы в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую увязан с политическим аспектом урегулирования.

«Формула Штайнмайера» определяет, как будет применен закон об особом порядке местного самоуправления на территории Донецкой и Луганской народных республик. Вначале его должны ввести на день выборов, а позже, после публикации отчета ОБСЕ об их итогах, уже на постоянной основе.