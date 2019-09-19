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Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу 

ТК «Звезда» + ещё 56 10 минут назад
Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу
Фото: ТАСС
Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил об итогах переговоров контактной группы в Минске
Украинские представители отказались закрепить на бумаге обязательства по реализации плана президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, предусматривающего предоставление Донбассу особого статуса.
Полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева срывом договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
«Киев встал на путь грубого нарушения минских договоренностей, вопреки декларации верности им», — приводит РИА Новости слова политика.
Представитель России напомнил, что предоставление Донбассу постоянно действующего особого статуса в составе украинского государства прямо прописано в минских соглашениях. Дипломат добавил, что Киев также отказался разводить силы в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую увязан с политическим аспектом урегулирования.
«Формула Штайнмайера» определяет, как будет применен закон об особом порядке местного самоуправления на территории Донецкой и Луганской народных республик. Вначале его должны ввести на день выборов, а позже, после публикации отчета ОБСЕ об их итогах, уже на постоянной основе.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера».
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Комментарии
Политика , Украина , Новости регионов , Франк-Вальтер Штайнмайер , Вадим Пристайко , Борис Грызлов , ОБСЕ , РИА Новости , Германия , Киев , Минск
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