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В Госдуме ответили на сообщения о скорых изменениях правил ухода в отпуск 

РИА Новости 29 минут назад
В Госдуме прокомментировали изменения по уходу в отпуск
Фото: РИА Новости
Инициатива об изменении правил ухода в отпуск еще находится на рассмотрении Госдумы, заявил в интервью РБК один из авторов законопроекта, депутат Гаджимет Сафаралиев.
Так парламентарий прокомментировал распространенные в СМИ сообщения о том, что якобы с 1 октября заявление на отпуск можно будет подать в электронном виде.
"У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный Интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли. Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований — в лучшем случае к Новому году", — отметил политик.
Он добавил, что в стране действительно проходит цифровизация, и в будущем многие вопросы будут решаться по-другому. Так, напомнил депутат, уже сейчас россиянам не нужно подавать заявление для поездок в командировку.
В конце июня в Госдуму внесли законопроект о цифровизации трудовых отношений, согласно которому в Трудовой кодекс должны внести поправки, предполагающие пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем, включая заявления на отпуск и об увольнении, по электронной почте.
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Комментарии1
Политика , Гаджимет Сафаралиев , Госдума , РБК
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