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Небензя: России не предлагали сотрудничество с комиссией ООН по Идлибу 

RT на русском 1 час назад
Небензя высказался о диалоге с комиссией ООН по Идлибу
Фото: RT на русском
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российской стороне пока не предлагали сотрудничество с внутренней комиссией ООН по расследованию авиаударов по гражданским объектам в Идлибе.
«К нам пока никто не подходил. Если кто-то подойдёт, мы сперва посмотрим, каков круг обязанностей комиссии и как они собираются взаимодействовать, и исходя из этого будем действовать», — приводит его слова РИА Новости.
Он заявил, что военные России выяснили «множество примеров преднамеренной дезинформации» по расследованию в Идлибе.
Небензя отметил, что координаты в списке гражданских объектов, полученном российской стороной, не соответствуют фактическому расположению объектов деконфликтинга. Российский дипломат также представил ряд подтверждающих это слайдов.
Постпред добавил, что в июле 2019 года коллеги из ООН предоставили список из 11 объектов, которые якобы были повреждены в результате ударов с воздуха. Российские военные осмотрели эти объекты. По словам Небензи, слайды, которые были сделаны в разные периоды времени, указывают на то, что объекты не были подвержены авиаударам.
Ранее Минобороны назвало фейком сообщения об ударах России по Идлибу.
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Комментарии
Политика , Василий Небензя , Министерство обороны , ООН , РИА Новости
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