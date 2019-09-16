Путин заявил о сохранении жизнеспособности СВПД после выхода США

План действий по иранской ядерной программе сохраняет жизнеспособность и после выхода из него США , альтернативы ему нет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

"При обмене мнениями по актуальной международной повестке дня в центре внимания, безусловно, была тематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Считаем, что план действий, несмотря на выход из него Соединенных Штатов Америки, сохраняет жизнеспособность. В этом с нами согласны и другие участники ядерной сделки ", — сказал Путин по итогам переговоров в Анкаре с участием президентов Турции и Ирана Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.

"Подчеркну, что при всех известных сложностях с его осуществлением, разумной альтернативы данной договоренности не существует", — добавил он.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе — Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.