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Захарова назвала фантастическими заявления о шпионаже россиян за ФБР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Захарова отреагировала на заявления о шпионаже за ФБР
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сведения о якобы прослушивании сотрудников ФБР российской контрразведкой являются «фантастической историей».
«Мы входим в особый период, который называется «до президентских выборов в США остался год». Нам предстоит увидеть и услышать еще много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи», — передает ее слова радиостанция «Говорит Москва».
Ранее СМИ заявили, что российские разведчики во времена президента США Барака Обамы якобы получили доступ к большому количеству информации ФБР, подорвав возможность спецслужбы отслеживать российских агентов.
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Политика , США , Барак Обама , Мария Захарова , МИД , ФБР , Радиостанция "Говорит Москва"
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