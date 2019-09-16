Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния 

RT на русском 34 минуты назад
Путин высказался против разделения Сирии на зоны влияния
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния. Об этом он сказал на трёхстороннем саммите с участием президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани, который проходит в Анкаре.
«Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности. Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», — заявил он.
По его словам, совместные усилия позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия.
Он считает главным достижением то, что странам удалось заложить основу для устойчивого и жизнеспособного политико-дипломатического урегулирования в Сирии на базе резолюции 2254 Совбеза ООН.
«Актуальной задачей видится продолжение бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в Сирии. Наибольшую обеспокоенность по-прежнему вызывает напряжённая ситуация в единственной оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организаций», — заявил он.
Трёхсторонний саммит по Сирии проходит в историческом дворце Чанкая в Анкаре.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
RT на русском: последние новости
В Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией В Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией Путин рассказал подробности переговоров с Эрдоганом Путин рассказал подробности переговоров с Эрдоганом Власти Крыма допустили введение второго названия республики Власти Крыма допустили введение второго названия республики
Комментарии
Политика , Хасан Роухани , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Совбез ООН , Анкара , Иран , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины162
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн44
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД138
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк33
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе40
Видео
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
02:00
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Ближний Восток В мире
Сердюков и Васильева завели троих детей
00:28
Сердюков и Васильева завели троих детей
Общество Другое
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
03:02
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
Политика В мире
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
01:48
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
Шоу-бизнес
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
00:27
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
Происшествия
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Путин и Эрдоган совместно помолчали
04:51
Путин и Эрдоган совместно помолчали
Политика Ближний Восток
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
01:12
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
В мире Конфликты
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение