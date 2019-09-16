Рябков рассказал о стратегическом сдерживании США

Новые системы вооружений, созданные в России, предназначены в том числе для стратегического сдерживания США, которое сейчас вновь актуально. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала НТВ.
"Мы неоднократно уже говорили, что в дорогостоящую гонку вооружений мы себя втянуть не позволим. И те новые системы, которые уже созданы у нас, надежнейшим образом обеспечивают нашу безопасность на десятилетия вперед. Логика стратегического сдерживания США сейчас вновь актуальна, и эти средства как раз и предназначены для решения подобных задач", — сказал он.
По словам Рябкова, Россия и НАТО должны обсудить тему опасной военной деятельности и усовершенствовать договоренности о недопущении военных инцидентов на море и в воздухе.
" [России и НАТО требуется] усовершенствовать договоренности о недопущении опасных военных инцидентов в море и в воздухе, заняться вплотную тематикой опасной военной деятельности. Потому что в современных условиях риск связан и с тем, что эскалация может возникнуть быстро, что эскалация может произойти вследствие неправильного понимания мотивов или намерений друг друга", — сказал он.