Жириновский сходил к шаманам и «избавился» от порчи

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прошел через традиционный у ямальских шаманов обряд очищения, политик побывал в выставочном чуме в московском парке «Зарядье». Об этом сообщает «Красный Север» в понедельник, 16 сентября.

«Снимите с меня всю порчу, недельный стресс снимите», — попросил парламентарий.

Во время обряда Жириновский несколько раз прокричал, а после завершения поблагодарил шамана за чувство облегчения, которое испытал. Затем либерал-демократу провели экскурсию по чуму, рассказали об обычаях ненцев.