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Жириновский сходил к шаманам и «избавился» от порчи 

Lenta.ru 1 час назад
Жириновский сходил к шаманам и «избавился» от порчи
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прошел через традиционный у ямальских шаманов обряд очищения, политик побывал в выставочном чуме в московском парке «Зарядье». Об этом сообщает «Красный Север» в понедельник, 16 сентября.
«Снимите с меня всю порчу, недельный стресс снимите», — попросил парламентарий.
Во время обряда Жириновский несколько раз прокричал, а после завершения поблагодарил шамана за чувство облегчения, которое испытал. Затем либерал-демократу провели экскурсию по чуму, рассказали об обычаях ненцев.
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Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
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