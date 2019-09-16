Путин помиловал трех осужденных 

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Решения приняты, исходя из принципа гуманности, говорится в документе.
Одна из помилованных — Наталья Сапоцкая — имеет на иждивении пятерых детей, в том числе четверых малолетних. Другая женщина, Оксана Ивасюк, была ранее признана виновной в убийстве напавшего на нее мужа. 81-летний Алексей Давыдов является ветераном труда. Он ранее возвестил ущерб человеку, на которого напал с ножом.