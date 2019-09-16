Путин и Роухани начали переговоры в Анкаре

Встреча российского и иранского президентов проходит в закрытом для прессы режиме.

Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков , во время переговоров с Роухани, "помимо сверки часов по Сирии, имеется в виду упомянуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".