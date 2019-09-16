Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и Роухани начали переговоры в Анкаре 

ТАСС 1 час назад
Путин и Роухани начали переговоры в Анкаре
Фото: РИА Новости
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где в понедельник стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции.
Встреча российского и иранского президентов проходит в закрытом для прессы режиме.
Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, во время переговоров с Роухани, "помимо сверки часов по Сирии, имеется в виду упомянуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник не исключил, что тема атак на предприятия Saudi Aramco будет обсуждаться на двусторонних переговорах Путина на полях саммита по Сирии, в том числе и во время беседы с Роухани. "Отдельно это не планируется. Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам. Можно предположить, что эта тема будет затронута", — сказал представитель Кремля.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
ТАСС: последние новости
Комитет парламента Грузии не поддержал проект оппозиции по санкциям против России Комитет парламента Грузии не поддержал проект оппозиции по санкциям против России Власти Крыма не исключают введения второго названия республики Власти Крыма не исключают введения второго названия республики Путин помиловал трех осужденных за оборот наркотиков и насильственные преступления Путин помиловал трех осужденных за оборот наркотиков и насильственные преступления
Комментарии
Политика , Хасан Роухани , Дмитрий Песков , Юрий Ушаков , Владимир Путин , Анкара , Иран , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД115
Володин о попытке ПАСЕ найти в РФ третий пол: стыдобища
Володин о попытке ПАСЕ найти в РФ третий пол: стыдобища8
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк1
США сознались в бессилии перед российской разведкой
США сознались в бессилии перед российской разведкой20
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым795
Видео
Сердюков и Васильева завели троих детей
00:28
Сердюков и Васильева завели троих детей
Общество Другое
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
00:27
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
Происшествия
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Путин и Эрдоган совместно помолчали
04:51
Путин и Эрдоган совместно помолчали
Политика Ближний Восток
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
01:12
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
В мире Конфликты
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
02:26
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
В мире
Стало известно «приданое» Собчак
04:17
Стало известно «приданое» Собчак
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение