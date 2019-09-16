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В России призвали гордиться договором с Гитлером 

Lenta.ru 1 час назад
В России призвали гордиться договором с Гитлером
Фото: AP
Договор о ненападении, или пакт Молотова — Риббентропа, подписанный СССР и Третьим рейхом в 1939 году, был заключен с учетом национальных интересов советского государства. Таким мнением поделился спецпредставитель российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает в понедельник, 16 сентября, РИА Новости.
«Я считаю пакт Молотова — Риббентропа достижением советской дипломатии, которым надо гордиться», — заявил он в ходе пленарного заседания международной научной конференции «Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии».
Иванов подчеркнул, что благодаря данному документу удалось не только значительно отодвинуть влево по карте западную границу СССР, но и избежать войны на два фронта — с Германией и Японией.
9 сентября Минобороны России впервые рассекретило документы о пакте Молотова — Риббентропа в честь 80-летия со дня его подписания. Так, например, была обнародована докладная записка начальника Генерального штаба Красной Армии Бориса Шапошникова от 24 марта 1938 года, которая показывает обстановку в Европе и на Дальнем Востоке в довоенные годы.
Пакт Молотова — Риббентропа был заключен между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и держать нейтралитет в случае вторжения в одну из них другого государства. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия напала на Польшу, 17 сентября на территорию страны вошли части Красной армии.
В ноябре того же года в Берлине состоялись переговоры Молотова с Адольфом Гитлером, в ходе которых последний предложил СССР присоединиться к странам нацистского блока в качестве полноправного четвертого участника наравне с Италией, Германией и Японией. Москва была согласна принять проект на определенных условиях, которые в результате оказались неприемлемы для Берлина.
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Политика , Общество , Сергей Иванов , Вячеслав Молотов , Борис Шапошников , Министерство обороны , Генштаб , РИА Новости
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