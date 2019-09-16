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В Белоруссии возмутились идеей о конфедерации с Россией 

Lenta.ru 2 часа назад
В Белоруссии возмутились идеей о конфедерации с Россией
Фото: ОНТ
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что в интеграционных процессах между Россией и Белоруссией существуют «красные флажки». Об этом она сказала в комментарии изданию «Наша Нива».
По ее словам, речь идет о суверенитете и независимости обеих стран.
«Это свято!» — подчеркнула она.
По ее словам, при интеграции Минск и Москва идут только «на те шаги, которые экономически целесообразны». Она подчеркнула, что о создании совместных органов речи не идет, поскольку «страны к этому не готовы». При этом она указала, что на уровне ведомств между Белоруссией и Россией налажена работа совместных комиссий, а также существуют союзные органы, в частности Парламентское собрание, Союзный Совет министров, Высший госсовет Союзного государства.
Разговоры о создании конфедерации или федерации между Россией и Белоруссией Эйсмонт призвала расценивать как «пустые журналистские штампы».
Ранее российская газета «Коммерсантъ» опубликовала статью «Дружба налогов», в которой говорится, что программа экономической интеграции между Россией и Белоруссией будет настолько высокой, что с 2022 года можно будет говорить о появлении нового конфедеративного государства.
Там также говорится, что страны планируют создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году. Кроме того, речь идет о формировании единых соцгарантий, объединении банковского надзора (однако он будет работать с двумя центробанками), создании единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулировании отраслей.
В Кремле, комментируя эту информацию отметили, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет, а данные СМИ носят сугубо предварительный характер.
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Комментарии
Политика , Наталья Эйсмонт , Газета "Коммерсантъ" , Минск , Москва
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