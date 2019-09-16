Путин подписал указ о помиловании

«Помиловать Давыдова Алексея Петровича, 1938 года рождения, осужденного 3 октября 2018 года Ряжским районным судом Рязанской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает через 10 дней со дня его официального опубликования.

Давыдов является ветераном труда, у него слабое здоровье и несколько хронических заболеваний, передает РИА «Новости». По этим данным, он отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, которого он несколько раз ударил ножом.

Давыдов признался в преступлении и возместил ему имущественный и моральный вред. У пенсионера нет других судимостей, на текущий момент он отбыл девять месяцев заключения.