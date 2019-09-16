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Путин подписал указ о помиловании 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Путин подписал указ о помиловании
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании пенсионера Алексея Давыдова, который был осужден за нападение с ножом.
«Помиловать Давыдова Алексея Петровича, 1938 года рождения, осужденного 3 октября 2018 года Ряжским районным судом Рязанской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает через 10 дней со дня его официального опубликования.
Давыдов является ветераном труда, у него слабое здоровье и несколько хронических заболеваний, передает РИА «Новости». По этим данным, он отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, которого он несколько раз ударил ножом.
Давыдов признался в преступлении и возместил ему имущественный и моральный вред. У пенсионера нет других судимостей, на текущий момент он отбыл девять месяцев заключения.
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Комментарии
Политика , Алексей Давыдов , Владимир Путин , РИА Новости , Рязанская Область
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