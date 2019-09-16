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Песков объяснил причины долгих переговоров Путина в Анкаре 

Вечерняя Москва + ещё 4 2 часа назад
Песков объяснил длительность встреч Путина в Анкаре
Фото: Вечерняя Москва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил долгую продолжительность встреч российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани.
— Актуальностью вопросов, ответственностью момента, — цитирует Пескова РИА Новости.
Напомним, что Путин, Эрдоган и Рухани 16 сентября поучаствовали в работе трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии. Они обсудили процесс формирования и начало работы Конституционного комитета Сирии, а также проанализировали гуманитарную ситуацию в стране.
Путин подчеркнул, что организация не должна подвергаться какому-то давлению извне.
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Политика , Хасан Роухани , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости , Анкара , Иран , Турция
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