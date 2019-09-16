Песков объяснил длительность встреч Путина в Анкаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил долгую продолжительность встреч российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани.
— Актуальностью вопросов, ответственностью момента, — цитирует Пескова РИА Новости.
Напомним, что Путин, Эрдоган и Рухани 16 сентября поучаствовали в работе трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии. Они обсудили процесс формирования и начало работы Конституционного комитета Сирии, а также проанализировали гуманитарную ситуацию в стране.
Путин подчеркнул, что организация не должна подвергаться какому-то давлению извне.