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Путин и Эрдоган совместно помолчали 

Lenta.ru 35 минут назад
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган организовали в Анкаре встречу, на публичной части которой не произнесли ни слова. Видео со встречи предоставило турецкое информационное агентство Anadolu.
Как сообщает «Интерфакс», разговор двух лидеров проходит в закрытом от прессы режиме. После его окончания к президентам могут присоединиться члены делегаций их стран. Известно, что Россию в турецкой столице вместе с Путиным представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, а также спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.
Позднее в городе состоится трехсторонний саммит по урегулированию сирийского конфликта: в нем вместе с Путиным и Эрдоганом примет участие президент Ирана Хасан Рухани.
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Политика , Ближний Восток , Видео , В мире , Сергей Шойгу , Хасан Роухани , Александр Новак , Реджеп Эрдоган , Александр Лаврентьев , Сергей Лавров , Владимир Путин , ИА Anadolu , Анкара
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