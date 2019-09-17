Переименование Крыма взбесит Украину 

Переименование Крыма в Крым — Тавриду всколыхнуло жителей полуострова и приведет в бешенство Украину, пишет «Взгляд».
Переименовать Крым ранее предложил Иван Шонус — глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида». Необходимость этого он мотивировал тем, что смена названия укрепит российский статус территории.
Вчера идею Шонуса поддержал постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Он назвал ее очень значимой, напомнил о других российских регионах, которые имеют двойное название, Якутии (Саха) и Северной Осетии (Алания), а также высказал мнение, что в случае поддержки со стороны общественности вопрос может быть вынесен на обсуждение в органах власти.
Против выступили депутат Госдумы Наталья Поклонская и, к примеру, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Первая выразила уверенность, что Крым должен остаться Крымом, второй назвал переименование пустыми хлопотами.
«Идея Шонуса — это в первую очередь ответ украинским националистам, которые не первый десяток лет пытаются зачистить Крым от русских и других наций руками крымских татар», — высказал мнение автор «Взгляда».