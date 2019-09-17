Переименование Крыма взбесит Украину

Переименование Крыма в Крым — Тавриду всколыхнуло жителей полуострова и приведет в бешенство Украину , пишет «Взгляд».

Переименовать Крым ранее предложил Иван Шонус — глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида». Необходимость этого он мотивировал тем, что смена названия укрепит российский статус территории.

Вчера идею Шонуса поддержал постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов . Он назвал ее очень значимой, напомнил о других российских регионах, которые имеют двойное название, Якутии (Саха) и Северной Осетии (Алания), а также высказал мнение, что в случае поддержки со стороны общественности вопрос может быть вынесен на обсуждение в органах власти.