Володин о попытке ПАСЕ найти в РФ третий пол: стыдобища

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг критике попытки Парламентской ассамблеи Совета Европы мониторить в России соблюдение прав нескольких полов, предложив вместо этого заняться подготовкой модельных законов, пишет РИА Новости.
Соответствующее заявление парламентарий сделал в понедельник, 16 сентября, в ходе общения с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой в Ташкенте.
«Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, куда мы вернулись по просьбе большинства стран, входящих в Совет Европы, там отсутствует гармония (законодательства. — RT)», — сказал он.
Он отметил, что там «занимаются мониторингом, политической деятельностью».
Володин назвал правильным отстаивание политических прав, однако отметил, что парламентская структура в первую очередь должна заниматься вопросами гармонизации законодательства.
«Последний мониторинг, о котором шла речь в ПАСЕ в отношении Российской Федерации, предусматривает мониторинг нашей страны на наличие полов и защиты их интересов. Вдумайтесь! Не учитывают ни культуру, ни традиции, ни историю, ни законы. Все это перечеркивают… Стыдобища сплошная», — заявил он.
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий России в полном объёме.
В январе в СЕ отмечали, лишение российской стороны голоса в ПАСЕ создало кризис в организации.
Эксперт Александр Гусев в беседе с Nation News оценил данное заявление.