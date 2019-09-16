Володин о попытке ПАСЕ найти в РФ третий пол: стыдобища

Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей»

Соответствующее заявление парламентарий сделал в понедельник, 16 сентября, в ходе общения с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой в Ташкенте.

«Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, куда мы вернулись по просьбе большинства стран, входящих в Совет Европы, там отсутствует гармония (законодательства. — RT)», — сказал он.

Он отметил, что там «занимаются мониторингом, политической деятельностью».

Володин назвал правильным отстаивание политических прав, однако отметил, что парламентская структура в первую очередь должна заниматься вопросами гармонизации законодательства.

«Последний мониторинг, о котором шла речь в ПАСЕ в отношении Российской Федерации, предусматривает мониторинг нашей страны на наличие полов и защиты их интересов. Вдумайтесь! Не учитывают ни культуру, ни традиции, ни историю, ни законы. Все это перечеркивают… Стыдобища сплошная», — заявил он.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий России в полном объёме.

В январе в СЕ отмечали, лишение российской стороны голоса в ПАСЕ создало кризис в организации.