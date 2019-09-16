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В Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией 

RT на русском 1 час назад
В Кремле прокомментировали интеграцию с Белоруссией
Фото: ТАСС
Конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии в настоящее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о программе экономической интеграции двух стран.
Как напомнил представитель Кремля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге поручили правительствам доработать план действий по интеграции экономик двух государств.
«Этот план действий, насколько мне известно, большой частью уже согласован, проделана очень серьёзная работа с двух сторон», — сказал Песков.
По его словам, план по продолжению шагов в рамках интеграции пока «действительно не публиковался, не раскрывался».
«Поэтому вся эта информация носит сугубо предварительных характер. В тот момент, когда правительства будут докладывать об этом президентам — такой формат будет ещё согласован — тогда станет известно и о «дорожной карте», — добавил он.
Отвечая на вопрос о сроках утверждения такой карты, он указал, что «президенты говорили до Нового года», но «конкретно пока договорённостей нет».
Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писала о «программе экономической интеграции», которая была парафирована сторонами в начале сентября.
По данным издания, она рассчитана на 1,5 года и предполагает частичное объединение экономических систем с 2021 года. Речь, как указывается, идёт о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе.
6 сентября в правительстве России объявили о завершении работы над программой по интеграции с Белоруссией.
Сообщалось также и о подготовленной программе действий по углублению экономической интеграции государств.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Правительство РФ , Газета "Коммерсантъ" , Санкт-Петербург
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