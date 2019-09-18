Решена судьба чиновницы в «шоколаде»

Ульяновскую чиновницу не уволят за селфи в «шоколаде»

Да, это правда. Остальное решение вам может прокомментировать комиссия по этике, — сказала чиновница Life.

Ранее комиссия по этике посоветовала губернатору Морозову не увольнять Опенышеву из-за селфи в «шоколадной ванне». Главе региона было рекомендовано ограничиться выговором в отношении чиновницы, сообщал News.ru.

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Ульяновская чиновница стала звездой новостных хроник после того, как опубликовала в Instagram фото из азербайджанского санатория, где она принимает ванну из нафталана (лечебная нефть. — News.ru). Опенышева сопроводила фото комментарием «много шоколада не бывает». Пост вызвал бурю негодования со стороны жителей региона, а также губернатора Морозова. Он призвал её к скромности и назвал снимок «чудачеством».