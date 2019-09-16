Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском 

Рамблер 30 минут назад

Россия и Белоруссия объединят экономики

Россия и Белоруссия согласовали программу экономической интеграции, согласно которой произойдет фактическое объединение двух экономик, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, 6 сентября премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства», текст которого имеется в распоряжении редакции.
Документ предполагает, что к 2021 году Москва и Минск примут единый Налоговый кодекс, объединят таможенную политику, договорятся о едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизируют госрегулирование отраслей. ЦБ России и Нацбанк Белоруссии также должны с 2021 года работать в рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и финансового надзора, отмечает издание.

Назван оптимальный уровень дохода для накоплений

Жителям России нужен доход от 35 тысяч рублей и более на члена семьи, чтобы начать делать накопления. Таковы данные опроса СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Издание отмечает, что телефонный опрос был проведен в июле 2019 года, его участниками стали 1500 жителей России. Исследование показало, что 59% опрошенных не имеют вообще никаких сбережений.
При этом 27% респондентов заявили, что для того, чтобы начать копить деньги, им нужен доход от 45 тысяч до 55 тысяч рублей на члена семьи, еще 21% готовы начать откладывать при доходе 55 тысяч рублей на члена семьи, 17% — 35–45 тысяч рублей. И всего лишь 2% опрошенных готовы копить при доходе от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Рубль подорожал из-за атаки дронов

Российская валюта отреагировала на рост цен на нефть из-за атаки дронов на месторождения в Саудовской Аравии и на открытии торгов на Московской бирже резко поднялась в цене. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По данным издания, в 10.00 мск курс рубля вырос на 56 копеек и составил 63,77 рублей за доллар, евро стоит 70,58 рублей (рост на 70 копеек). При этом, по словам эксперта по фондовому рынку «БКС брокера» Сергея Гайворонского, динамика рубля всегда менялась в дни экстремальных колебаний нефтяных цен. Он также подчеркнул, что при 10%-ном росте нефти рубль должен укрепиться на 3,1%.

Упала доля российских препаратов в госзакупках

Согласно исследованию DSM Group, доля отечественных препаратов в объеме закупок в первой половине 2019 года упала на 1,1 процентного пункта, хотя общий объем закупаемых лекарств вырос. Об этом сообщает «Коммерсант».
В первом полугодии, по информации издания, в рамках программы обеспечения необходимыми препаратами было закуплено 7,1 млн упаковок лекарств. Объем закупок в денежном выражении вырос до 37,5 млрд рублей (на 27,3%). Доля закупленных российских лекарств в упаковках составила 66,6% (в 2018 — 67,7%). Эксперты заявили газете, что подобное падение может быть обусловлено тем, что иностранные производители оказались «более гибкими» в условиях снижения цен на лекарства для участия в госзакупках.
При этом, по данным издания, из-за того, что с января 2019 года заказчик должен выставлять минимальную возможную стоимость, в первом полугодии 2019 года более четверти всех аукционов — 60,8 тысяч из 163,4 тысяч — были признаны несостоявшимися, так как отсутствовали заявки на участие.

Греф добился исполнения просьбы к Путину

Глава Сбербанка Герман Греф, ранее обратившийся к президенту России, добился изменения условий лицензий на пользование трех месторождений, принадлежащих Антипинскому НПЗ. Сейчас участки могут быть проданы на торгах за 700-800 млн долларов, сообщает со ссылкой на осведомленные источники принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Речь идет о Воронцовском, Гремячевском и Могутовском месторождениях. С них, по данным издания, поручено убрать обременение, которое обязывает владельца перерабатывать добываемую нефть только на заводе, расположенном в Тюменской области.
Издание напомнило, что владельцем Антипинского НПЗ с мая этого года является Сбербанк. Однако в банке и Минэнерго отказались прокомментировать ситуацию, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «решений на этот счет не принималось».
Комментарии3
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Герман Греф , Сергей Румас , Сергей Гайворонский , Сбербанк России , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Московская биржа , Минэнерго , Центральный банк России , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»325
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой1
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца369
В России изменятся правила по уходу в отпуск
В России изменятся правила по уходу в отпуск42
Стрельба возле «Тимирязевской»: ранены два человека
Стрельба возле «Тимирязевской»: ранены два человека23
Новости партнеров
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение