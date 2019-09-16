Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском

Россия и Белоруссия объединят экономики

Россия и Белоруссия согласовали программу экономической интеграции, согласно которой произойдет фактическое объединение двух экономик, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, 6 сентября премьер-министры стран Дмитрий Медведев Сергей Румас парафировали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства», текст которого имеется в распоряжении редакции.

Документ предполагает, что к 2021 году Москва Минск примут единый Налоговый кодекс, объединят таможенную политику, договорятся о едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизируют госрегулирование отраслей. ЦБ России и Нацбанк Белоруссии также должны с 2021 года работать в рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и финансового надзора, отмечает издание.

Назван оптимальный уровень дохода для накоплений

Издание отмечает, что телефонный опрос был проведен в июле 2019 года, его участниками стали 1500 жителей России. Исследование показало, что 59% опрошенных не имеют вообще никаких сбережений.

При этом 27% респондентов заявили, что для того, чтобы начать копить деньги, им нужен доход от 45 тысяч до 55 тысяч рублей на члена семьи, еще 21% готовы начать откладывать при доходе 55 тысяч рублей на члена семьи, 17% — 35–45 тысяч рублей. И всего лишь 2% опрошенных готовы копить при доходе от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Рубль подорожал из-за атаки дронов

Российская валюта отреагировала на рост цен на нефть из-за атаки дронов на месторождения в Саудовской Аравии и на открытии торгов на Московской бирже резко поднялась в цене. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, в 10.00 мск курс рубля вырос на 56 копеек и составил 63,77 рублей за доллар, евро стоит 70,58 рублей (рост на 70 копеек). При этом, по словам эксперта по фондовому рынку «БКС брокера» Сергея Гайворонского , динамика рубля всегда менялась в дни экстремальных колебаний нефтяных цен. Он также подчеркнул, что при 10%-ном росте нефти рубль должен укрепиться на 3,1%.

Упала доля российских препаратов в госзакупках

Согласно исследованию DSM Group, доля отечественных препаратов в объеме закупок в первой половине 2019 года упала на 1,1 процентного пункта, хотя общий объем закупаемых лекарств вырос. Об этом сообщает «Коммерсант».

В первом полугодии, по информации издания, в рамках программы обеспечения необходимыми препаратами было закуплено 7,1 млн упаковок лекарств. Объем закупок в денежном выражении вырос до 37,5 млрд рублей (на 27,3%). Доля закупленных российских лекарств в упаковках составила 66,6% (в 2018 — 67,7%). Эксперты заявили газете, что подобное падение может быть обусловлено тем, что иностранные производители оказались «более гибкими» в условиях снижения цен на лекарства для участия в госзакупках.

При этом, по данным издания, из-за того, что с января 2019 года заказчик должен выставлять минимальную возможную стоимость, в первом полугодии 2019 года более четверти всех аукционов — 60,8 тысяч из 163,4 тысяч — были признаны несостоявшимися, так как отсутствовали заявки на участие.

Греф добился исполнения просьбы к Путину

Глава Сбербанка Герман Греф, ранее обратившийся к президенту России, добился изменения условий лицензий на пользование трех месторождений, принадлежащих Антипинскому НПЗ. Сейчас участки могут быть проданы на торгах за 700-800 млн долларов, сообщает со ссылкой на осведомленные источники принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Речь идет о Воронцовском, Гремячевском и Могутовском месторождениях. С них, по данным издания, поручено убрать обременение, которое обязывает владельца перерабатывать добываемую нефть только на заводе, расположенном в Тюменской области.