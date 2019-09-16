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Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США 

ТАСС + ещё 1 51 минуту назад
Захарова сделала заявление о Смоленкове
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
"Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне. Тут мне больше прокомментировать нечего. Я его лично не знала, не пересекались, — сказала дипломат. — Единственное, что я знаю из "личностных оценок сослуживцев", что он занимался хозяйственными вопросами".
Официальный представитель МИД также напомнила, что российской стороной уже был сделан официальный запрос по линии правоохранительных органов. "Также могу сказать, что когда CNN готовил этот материал (о Смоленкове), то к нам не обращался, — обратила внимание она. — Это странная ситуация. Обычно они просят нас о комментарии, если речь идет о подобных сюжетах".
Захарова также отметила, что материал CNN о Смоленкове представлен как "элемент формирования предпочтений собственной аудитории".
"К сожалению, в Соединенных Штатах Америки средства массовой информации уже разошлись по внутриполитическим лагерям. Прошла перекличка "свой — чужой" в зависимости от предпочтений, — пояснила дипломат. — Очень многие внутриполитические события в США вызывают волну вопросов к российской стороне. Думаю, что момент выбран неслучайно. Уже стартовала предвыборная гонка, есть и кандидаты, которых записывают в качестве перспективных или возможных в контексте предстоящих президентских выборов в Америке в 2020 году".

О Смоленкове

На прошлой неделе телекомпания CNN выступила с утверждением о том, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. CNN не назвала агента по имени, лишь указав, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". По версии газеты The New York Times, этот агент занимал "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". ЦРУ и Белый дом откликнулись на репортаж телеканала заявлением, в котором говорилось, что распространенные CNN сведения неточны. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что эта информация ставит под угрозу жизни людей, не поясняя, кого именно она имеет в виду.
Некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков несколько лет назад являлся сотрудником администрации президента, но был уволен внутренним распоряжением.
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Комментарии
Политика , В мире , США , Дмитрий Песков , Стефани Гришэм , Мария Захарова , Администрация Президента РФ , МИД , Правительство РФ , МВД , ЦРУ , Администрация США , CNN
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