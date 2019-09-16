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Греческая делегация прибыла с визитом в Крым 

РИА Новости + ещё 1 12 минут назад
Греческая делегация прибыла в Крым
Фото: ТАСС
Греческая делегация прибыла в Крым, цель визита — обсуждение ряда проектов в культурной сфере, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия.
"В Крым с культурной миссией прибыла делегация из Греции. В рамках визита мы обсудим вопросы реализации совместного международного проекта, который включает в себя съемку серии документальных фильмов, — сказал РИА Новости Пипия.
По его словам, фильмы будут посвящены истории греков Крыма.
В состав делегации, по словам собеседника агентства, вошли три человека, в том числе бывший заместитель министра обороны Греции, заместитель председателя Международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос.
Пипия подчеркнул, что будущие фильмы будут показаны не только в России и Греции, но и в странах проживания греческих диаспор.
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Политика , РИА Новости , Греция , Республика Крым
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