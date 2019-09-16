Греческая делегация прибыла с визитом в Крым

Греческая делегация прибыла в Крым , цель визита — обсуждение ряда проектов в культурной сфере, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия.

"В Крым с культурной миссией прибыла делегация из Греции. В рамках визита мы обсудим вопросы реализации совместного международного проекта, который включает в себя съемку серии документальных фильмов, — сказал РИА Новости Пипия.

По его словам, фильмы будут посвящены истории греков Крыма.

В состав делегации, по словам собеседника агентства, вошли три человека, в том числе бывший заместитель министра обороны Греции, заместитель председателя Международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос.

Пипия подчеркнул, что будущие фильмы будут показаны не только в России и Греции, но и в странах проживания греческих диаспор.