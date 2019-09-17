Госдума одобрила единый ресурс данных о населении

Под колпаком. Госдума проголосовала за единый ресурс данных о населении

Госдума проголосовала в первом чтении за проект закона о создании единого ресурса данных о населении Российской Федерации

Как передаёт RT, документ предполагает формирование федеральной базы, в которой будут содержаться фамилия, имя, отчество человека, дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН, а также семейное положение.