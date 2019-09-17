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Под колпаком. Госдума проголосовала за единый ресурс данных о населении 

Национальная Служба Новостей + ещё 7 1 час назад
Госдума одобрила единый ресурс данных о населении
Фото: ТАСС
Госдума проголосовала в первом чтении за проект закона о создании единого ресурса данных о населении Российской Федерации.
Как передаёт RT, документ предполагает формирование федеральной базы, в которой будут содержаться фамилия, имя, отчество человека, дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН, а также семейное положение.
Реестр создадут на основе данных министерств внутренних дел и обороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой службы. Именно ФНС будет отвечать за обслуживание ресурса и обеспечение защиты данных. Такая новелла, по задумке, даст возможность сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг. Новая база данных о населении может заработать уже с 2022 года.
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Политика , Общество , Законопроекты , Федеральная налоговая служба , Госдума , Минобрнауки
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