Госдума одобрила единый ресурс данных о населении

Госдума проголосовала в первом чтении за проект закона о создании единого ресурса данных о населении Российской Федерации.
Как передаёт RT, документ предполагает формирование федеральной базы, в которой будут содержаться фамилия, имя, отчество человека, дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН, а также семейное положение.
Реестр создадут на основе данных министерств внутренних дел и обороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой службы. Именно ФНС будет отвечать за обслуживание ресурса и обеспечение защиты данных. Такая новелла, по задумке, даст возможность сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг. Новая база данных о населении может заработать уже с 2022 года.