Российская и украинская делегации повздорили в Варшаве

Отмечается, что на сессии, посвященной свободе выражения мнений, СМИ и информации, должна была выступить главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская. После того, как женщина представилась, украинская сторона запросила слово.

«Просим лишить выступающего слова», — заявил один из представителей и подчеркнул, что журналистка не в праве делать какие-либо заявления на мероприятии ОБСЕ, в связи с тем, что такая платформа, по его мнению, «не может использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма». Делегат также потребовал, чтобы главред покинула зал заседаний.

После этого слово взял представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов , он счел недопустимыми попытки использовать площадку совещания «для посягательства на территориальную целостность России». «ОБСЕ не уполномочена определять географическую принадлежность тех или иных территорий», — заявил он, отвечая на заявления украинской стороны о якобы принадлежности Крыма Украине, и попросил модератора «положить конец данной практике».

В свою очередь модератор напомнил о том, что мероприятие посвящено свободе слова, а не «статусу Крыма или Севастополя». В результате Волконская смогла продолжить свою речь и рассказала о состоянии средств массовой информации на полуострове.

Двухнедельная международная конференция ОБСЕ ежегодно организуется в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека. Как правило, в нем принимают участие около 1,5 тысячи делегатов из 57 государств.