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Российская и украинская делегации повздорили в Варшаве 

Lenta.ru + ещё 10 58 минут назад
Российская и украинская делегации повздорили в Варшаве
Фото: Крымская газета / YouTube
Украинская делегация в ходе пленарного заседания совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) воспротивилась выступлению на мероприятии представителей от Крыма. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает ТАСС.
Отмечается, что на сессии, посвященной свободе выражения мнений, СМИ и информации, должна была выступить главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская. После того, как женщина представилась, украинская сторона запросила слово.
«Просим лишить выступающего слова», — заявил один из представителей и подчеркнул, что журналистка не в праве делать какие-либо заявления на мероприятии ОБСЕ, в связи с тем, что такая платформа, по его мнению, «не может использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма». Делегат также потребовал, чтобы главред покинула зал заседаний.
После этого слово взял представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов, он счел недопустимыми попытки использовать площадку совещания «для посягательства на территориальную целостность России». «ОБСЕ не уполномочена определять географическую принадлежность тех или иных территорий», — заявил он, отвечая на заявления украинской стороны о якобы принадлежности Крыма Украине, и попросил модератора «положить конец данной практике».
В свою очередь модератор напомнил о том, что мероприятие посвящено свободе слова, а не «статусу Крыма или Севастополя». В результате Волконская смогла продолжить свою речь и рассказала о состоянии средств массовой информации на полуострове.
Двухнедельная международная конференция ОБСЕ ежегодно организуется в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека. Как правило, в нем принимают участие около 1,5 тысячи делегатов из 57 государств.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Киев и страны Запада считают, что Россия оккупировала полуостров, но Москва отвергает эти обвинения. В том же году страны ЕС и США ввели против России экономические санкции. Сперва их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.
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Комментарии24
Политика , В мире , Украина , Кирилл Игнатов , ЕС , Минкомсвязи РФ , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Варшава , Республика Крым
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