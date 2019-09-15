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Пушков посоветовал послу США в Сербии сказать американцам «пошире смотреть» на Перл-Харбор 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Сенатор посоветовал США «пошире смотреть» на Перл-Харбор
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление покидающего должность посла США в Сербии Кайла Скотта о том, что сербам следует «шире смотреть» на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО.
Пушков в своем Twitter пояснил, что, в понимании американского посла, смотреть на бомбардировки в «более широкой перспективе» означает «выйти на площади и дружно воздать хвалу США за то, что бомбили».
«Невероятный цинизм», — подчеркнул сенатор.
«Пусть американцам скажет «пошире посмотреть» на атаку японцев на Перл-Харбор», — добавил Пушков.
7 декабря 1941 года японская палубная авиация нанесла удар по базе ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах. В результате нападения были уничтожены или сильно повреждены 20 кораблей и 188 самолетов, погибли 2 тыс. 403 человека, 1 тыс. 178 получили ранения. Потери Японии составили 29 самолетов и пять малых подводных лодок. На следующий день, 8 декабря, США объявили войну Японии, вступив таким образом во Вторую мировую.
Напомним, Скотт заявил, что сербам следует рассматривать натовские бомбежки «в более широкой перспективе», «двигаться вперед» и улучшать отношения с США. Он отметил, что для этого есть «очень хороший фундамент».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя «логику Скотта», заявила, что «двигаться вперед» возможно только после того, как США принесут извинения и выплатят компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.
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Комментарии10
Политика , США , Кайл Скотт , Алексей Пушков , Мария Захарова , МИД , Совет Федерации , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Сербия
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