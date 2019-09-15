Сенатор посоветовал США «пошире смотреть» на Перл-Харбор

Пушков посоветовал послу США в Сербии сказать американцам «пошире смотреть» на Перл-Харбор

Пушков в своем Twitter пояснил, что, в понимании американского посла, смотреть на бомбардировки в «более широкой перспективе» означает «выйти на площади и дружно воздать хвалу США за то, что бомбили».

«Невероятный цинизм», — подчеркнул сенатор.

«Пусть американцам скажет «пошире посмотреть» на атаку японцев на Перл-Харбор», — добавил Пушков.

Посол США в Сербии призвал сербов смотреть на натовские бомбардировки 1999 г. «в более широкой перспективе». Т.е. выйти на площади и дружно воздать хвалу США за то, что бомбили. Невероятный цинизм. Пусть американцам скажет «пошире посмотреть» на атаку японцев на Пирл-Харбор. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 сентября 2019 г.

7 декабря 1941 года японская палубная авиация нанесла удар по базе ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах. В результате нападения были уничтожены или сильно повреждены 20 кораблей и 188 самолетов, погибли 2 тыс. 403 человека, 1 тыс. 178 получили ранения. Потери Японии составили 29 самолетов и пять малых подводных лодок. На следующий день, 8 декабря, США объявили войну Японии, вступив таким образом во Вторую мировую.

Напомним, Скотт заявил, что сербам следует рассматривать натовские бомбежки «в более широкой перспективе», «двигаться вперед» и улучшать отношения с США. Он отметил, что для этого есть «очень хороший фундамент».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя «логику Скотта», заявила, что «двигаться вперед» возможно только после того, как США принесут извинения и выплатят компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном.

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