«Путин все это видел и был рассержен»

Тогда на встречу с губернатором Петербурга Анатолием Собчаком приехал губернатор штата Оклахома Дэвид Уолтерс. Путин, работавший в ту пору советником Собчака, по словам Авена, занимался организацией встречи. На нее прибыл и Борис Березовский.

«На этой встрече Березовский заснул, это было очень некрасиво», — рассказал Авен.

Он пытался разбудить Березовского, бросая в него бумажные шарики.

«Путин действительно был рассержен, потому что он это организовывал, в какой-то степени отвечал, представлял Собчаку эту группу. Это была очень понятная реакция», — заключил Авен.

Он также объяснил, что считает Березовского другом юности и символом 90-х, однако совместный бизнес они не вели. По мнению банкира, влияние Березовского на семью Ельцина — миф, созданный олигархом, а термин «лихие 90-е» появился во многом благодаря Березовскому. Он играл без правил, был нагл и решителен, попирал нормы и демонстрировал богатства, что сделало его народным антигероем.

Совладелец «Альфа-банка» считает, что Березовский сам свел счеты с жизнью. Когда потерял деньги и лишился самого важного для себя — возможности быть влиятельным человеком.

Березовский умер в пригороде Лондона в 2013 году. Причиной смерти стало удушение. Судмедэксперты так и не пришли к единому мнению, повесился бизнесмен или был убит. Однако суицид является приоритетной версией. К концу жизни Березовский потерпел финансовый крах из-за проигранных судов и был вынужден распродавать имущество.