Украине предложили «достойный конец»

Владимир Жириновский предложил «достойный конец» для Украины. По его мнению, необходимо выдавать российские паспорта всем желающим в незалежной. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.
«Не только на Донбассе, а вообще всем желающим на Украине. В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», — заявил Жириновский.
Весной нынешнего года Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям республик Донбасса. Президент отметил, что Россия пошла на этот шаг, поскольку ситуация с гражданскими правами в регионе из-за и военных действий Киева перешла все допустимые границы. К сентябрю более 15 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта.