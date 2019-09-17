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Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу 

РИА Новости + ещё 5 33 минуты назад
Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу
Фото: РИА Новости
Депутаты Мосгордумы седьмого созыва во вторник принесут присягу, сообщается на сайте столичного парламента.
"Присяга пройдет 17 сентября, начало церемонии в 14 часов", — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе МГД, при вступлении в должность депутат приносит присягу, в которой клянется соблюдать законы, честно и добросовестно исполнять обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Итоговая явка избирателей составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" — по три.
В свои кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва. Среди них экс-спикер Алексей Шапошников и его заместитель Николай Губенко.
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Политика , Алексей Шапошников , Николай Губенко , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Справедливая Россия , КПРФ
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