Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу

Депутаты Мосгордумы седьмого созыва во вторник принесут присягу, сообщается на сайте столичного парламента.

"Присяга пройдет 17 сентября, начало церемонии в 14 часов", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе МГД, при вступлении в должность депутат приносит присягу, в которой клянется соблюдать законы, честно и добросовестно исполнять обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.