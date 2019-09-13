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Кабулов принял делегацию «Талибана» в Москве 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Кабулов принял делегацию «Талибана» в Москве
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов встретился в Москве с делегацией движения «Талибан»*. В ходе встречи стороны подтвердили необходимость диалога движения с США.
«С российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов … «Талибан», в свою очередь, подтвердил готовность к продолжению диалога с Вашингтоном», — сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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Политика , Ашраф Ахмадзай , Замир Кабулов , Дональд Трамп , МИД , Талибан , РИА Новости , Афганистан , Москва , США
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