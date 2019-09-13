В Кремле раскрыли темы беседы Путина и Роухани

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Рухани

«Что касается Ирана, то, помимо «сверки часов» по Сирии, имеется в виду затронуть некоторые вопросы двустороннего сотрудничества», — цитирует РИА Новости помощника российского президента Юрия Ушакова.

Ушаков отметил, что в вопросе СВПД главной задачей является сохранить эту договорённость после выхода из сделки США.

«Мы поддерживаем в этой связи активные контакты как со всеми участниками СВПД, так и с Тегераном», — добавил он.