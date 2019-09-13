Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Рухани 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
В Кремле раскрыли темы беседы Путина и Роухани
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Роухани на встрече в Анкаре 16 сентября обсудят Сирию, Совместный план действий по иранской ядерной программе, а также двустороннее сотрудничество.
«Что касается Ирана, то, помимо «сверки часов» по Сирии, имеется в виду затронуть некоторые вопросы двустороннего сотрудничества», — цитирует РИА Новости помощника российского президента Юрия Ушакова.
Ушаков отметил, что в вопросе СВПД главной задачей является сохранить эту договорённость после выхода из сделки США.
«Мы поддерживаем в этой связи активные контакты как со всеми участниками СВПД, так и с Тегераном», — добавил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана, который пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Молебен в школе отменили из-за недовольства родителей
RT на русском: последние новости
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча в нормандском формате Ушаков рассказал, когда может пройти встреча в нормандском формате В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России В Дагестане Путин сдержал обещание 1999 года и выпил стопку В Дагестане Путин сдержал обещание 1999 года и выпил стопку
Политика , Ближний Восток , В мире , Хасан Роухани , Реджеп Эрдоган , Юрий Ушаков , Владимир Путин , РИА Новости , Анкара , Иран , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь52
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова4
Пожар в Петербурге: без света десятки домов
Пожар в Петербурге: без света десятки домов15
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе272
Место изнасилования дознавательницы попало на видео
Место изнасилования дознавательницы попало на видео
Видео
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
01:27
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
В мире Украина
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
За что Путин выпил двадцать лет спустя
01:56
За что Путин выпил двадцать лет спустя
Политика Статьи
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
00:35
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
00:38
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
В мире
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
00:27
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
Общество Другое
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение