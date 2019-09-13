Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»

Москве согласны провести саммит в "нормандском формате" и не против, чтобы он прошел в Париже, но сначала нужно выполнить три условия. И тогда встреча может пройти в октябре, не исключил помощник президента РФ Юрий Ушаков

В Кремле придают большое значение состоявшейся передаче удерживаемых на Украине и в России лиц и надеются, что это будет способствовать восстановлению нормальных отношений двух государств.

"Сейчас все понимают, что, наверное, стоит провести саммит в "нормандском формате", чтобы с новым украинским лидером обсудить возможные дальнейшие шаги по активизации урегулирования кризиса на Украине", — сказал журналистам Ушаков.

В Москве поддерживают предложение французского лидера Эммануэля Макрона провести такую встречу в Париже.

"Но, конечно, нужно решить несколько вопросов", — сообщил помощник российского президента. В частности, урегулировать окончательно вопрос с разведением сил и средств в трех пилотных районах, что давно обсуждается между советниками лидеров; зафиксировать в рамках контактной группы письменно формулу Штайнмайера; и наконец третье условие — предварительное согласование итогов саммита — то есть результатов, которые будут представлены общественности и станут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию этого кризиса, заявил Ушаков.

Помощник президента выразил надежду, что кроме советников лидеров к этой работе скоро подключатся и министры иностранных дел. И уже тогда можно будет условиться и о конкретной дате, когда будут видны результаты, которые могли бы одобрить лидеры. Конечно, на следующей неделе саммит провести невозможно, но 18 сентября будет заседание контактной группы и там могут быть "первые обнадеживающие подвижки", не исключил Ушаков, и тогда можно будет начать работу по дате встречи в верхах.

На саммитах в Париже и Берлине были достигнуты договоренности, которые не всегда украинской стороной соблюдались, напомнил Ушаков. И теперь в Кремле хотят, чтоб уже была "железная договоренность", которая бы способствовала осуществлению реальных шагов по урегулированию.

"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", — также сказал помощник российского президента.

На вопрос о том, может ли саммит состояться в сентябре, Ушаков сказал, что не знает.