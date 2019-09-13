Названы три условия для саммита «нормандской четверки»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал три условия, при соблюдении которых возможно успешное проведение саммита «нормандской четвёрки», сообщает ТАСС . По его словам, если требования российской стороны будут выполнены, то проведение встречи возможно уже в октябре.

Ушаков отметил, что в Кремле высоко оценивают прошедший российско-украинский обмен заключёнными, поэтому, по его словам, «наверное стоит провести саммит в нормандском формате, чтобы с новым украинским лидером обсудить возможные дальнейшие шаги по урегулированию кризиса на востоке Украины».

При этом помощник главы государства подчеркнул, что российские власти готовы принять предложение президента Франции и провести встречу в Париже, однако перед этим «нужно решить несколько вопросов».

Ушаков отметил, что для успеха «ожидаемой встречи в верхах», необходимо соблюсти три условия. Во-первых, помощник российского президента призвал урегулировать разведение сил на территории Донбасса. Во вторых, по его словам, до проведения саммита нужно письменно зафиксировать «формулу Штайнмайера», предусматривающую действие закона об особом статусе Донбасса.

«И наше третье важное условие — это предварительное согласование итогов саммита, то есть согласование тех результатов, которые будут представлены общественности и которые в последующем будут ориентиром для дальнейшей работы по урегулированию этого кризиса», — заявил Ушаков.

Помощник главы РФ подчеркнул, что при соблюдении вышеназванных условий проведение саммита «нормандской четвёрки» возможно уже в октябре.