В Совфеде предложили Украине войти в состав России

Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о "возвращении" полуострова — сказки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма. По его словам, речь идет о нескольких форматах, о которых говорить еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым, не только словами.

"Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет", — сказал РИА Новости Цеков.

По его мнению, Украине неизбежно уготован путь интеграции с Россией.