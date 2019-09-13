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Реальный метод. Украине предложили войти в состав РФ 

Рамблер 1 час назад
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал, в каком случае возможно воссоединение Украины с Крымом, сообщает РИА Новости. По его словам, это возможно, если соседнее государство войдёт в состав Российской Федерации.
Зеленский пообещал бороться за Крым «не только словами»
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует несколько форматов «возвращения» Крыма, но ни один из них не назвал. Впрочем, украинский лидер пообещал «бороться за Крым».
«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение», — заявил Сергей Цеков.
Член Совфеда подчеркнул, что рядовые украинцы давно понимают, что вариантов «возвращения» Крыма не существует, поскольку полуостров вошёл в состав России по желанию крымчан. Соответственно у украинских Властей никаких шансов вернуть Крым нет.
«В перспективе, самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — резюмировал сенатор.
Комментарии425
Политика , Видео , Республика Крым
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